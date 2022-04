Dopo le parole di Alex Belli, ospite di Pomeriggio 5, Lulù Selassiè ha reagito sui social facendo capire di non avere gradito l’intervento sulla fine del rapporto con Manuel Bortuzzo.

Lulù ha cancellato un post su Instagram che faceva riferimento allo shooting fatto proprio nella factory di Alex Belli.

Ma non è finita qui.

La Selassiè ha tolto anche le storie in evidenza del servizio fotografico che le ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A sostenere Lulù ci ha pensato pure la sorella Clarissa che su Twitter ha cliccato “Mi piace” ad una serie di commenti contro Alex Belli.

Ecco alcuni screen:

Quando si sono lasciati loro erano da me. Ho scattato alle tre sorelle Selassiè in studio e litigavano… c’erano dei problemi che venivano da lontano. Ho sentito anche Franco. Il Grande Fratello Vip è bello perché è una bolla. Ci sono tante coppie che rimangono.

La prova del nove è proprio fuori. Poi porti la tua storia se funziona bene se non funziona amen. Io sono un brutto esempio? Non è certo per colpa mia che si sono lasciati.