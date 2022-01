“Sento che tornerà a camminare”: Lulù e la promessa a Manuel

Mentre Manuel Bortuzzo, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, trascorre il suo tempo senza staccarsi un solo istante dalla diretta pur di seguire la sua Lulù Selassié, quest’ultima trascorre le sue giornate a ripercorrere con le sue inquiline i momenti vissuti con il fidanzato, dal loro ingresso alla sua uscita.

Lulù torna a parlare di Manuel e del loro amore

Lulù in più circostanze ha ammesso di non essersi mai aspettata di trovare in Manuel un amore così grande. Ne ha parlato nelle passate ore con Sophie, alla quale ha confidato:

E’ strano, non mi aspettavo di trovare un amore così pazzesco. Prima di venire qua ho detto ‘fammi vedere se c’è qualche bono’, ma andando a vedere i loro profili, ho pensato che nessuno in verità mi poteva piacere. – riporta Blogtivvu – Poi qui mi sono innamorata ma appena sono entrata non ho detto subito ‘mi piace’ perchè ero emozionata quindi non stavo a pensare queste cose. Ero molto eccitata… Poi il giorno dopo eravamo già in giardino che parlavamo.

A descrivere alla perfezione ciò che è stata Lulù per Manuel, ci ha pensato Manila Nazzaro, che ha commentato:

Quando sei inglobato in un dramma non guardi, invece tu sei riuscita a penetrare in questo buio e lui ha aperto gli occhi e ha capito che ci poteva essere la luce che eri tu in quel momento. Lui era chiuso in questo tunnel e doveva reagire e pensare come farcela ma non vedeva la luce – riporta Blogtivvu -. Sai quante volte l’ho sentito dire ‘che vita di merd*a’? Innamorandosi ha capito che ha un senso, un amore, un futuro da costruire. Per lui è cambiato tutto, lui è cambiato tanto e vi siete migliorati a vicenda e nessuno avrebbe pensato che tu avresti fatto questo a Manuel.

Per Lulù quello che c’è tra loro due è tutto un segno destino, e Manila ha aggiunto a tal proposito:

Io ho sempre visto che eri speciale, sei proprio un’anima del cielo. Certe volte mi rendo conto che tu sei una sorta di angelo. Credo che Manuel abbia avuto te per questo…

Quindi la Selassié è tornata a parlare dei suoi sentimenti ed ha aggiunto:

Io darò tutto l’amore che posso dargli perché è una persona buona, deve stare bene.

A tal proposito Lulù ha detto di non sapere ancora quando Manuel si sottoporrà alla nuova operazione:

Penso che adesso che è uscito lo saprà. Io lo accompagnerò dappertutto, me lo sento che succederà (che tornerà a camminare, ndr). Voglio che questo incubo finisca per lui. Anche lui credo che sia un angelo, io non ho mai trovato una persona così, mai…

Ed a Manila ha ribadito:

Non me lo sarei mai aspettato di entrare qua e trovare un amore. Come lui… Pensa che gli unici profili che ho visto prima di entrare erano il suo, quello di Sophie e di Gianmaria, per curiosità perchè ho visto persone in comune. Non me lo sarei mai aspettato. Io voglio stare con lui per sempre, per tutta la vita.

Lulu su Manuel: “io voglio stare con lui per sempre, per tutta la vita, è proprio vero che quando meno te lo aspetti arriva… io non pensavo mai di potermi innamorare e invece è successo.”

💜. #fairylu #gfvip #luluemanuel — Fabiana ♡ (@_Fabiana_00) January 27, 2022