Lulù piange per la nomination di Manuel, lui le ride in faccia (e si sente un fuoriclasse)

Dopo essere stata derisa dal padre di Manuel Bortuzzo, anche il figlio ieri sera ha fatto lo stesso nei confronti di Lulù Selassié. Ormai il rapporto tra la principessa etiope, Manuel e la sua famiglia (che continua a evidenziare l’antipatia nei suoi confronti pur non conoscendola) è arrivato ad un punto di non ritorno.

Lulù piange per la nomination di Manuel: la sua reazione

Manuel Bortuzzo ha deciso di prendere definitivamente le distanze da Lulù Selassié, e come se non bastasse avrebbe iniziato anche ad assumere atteggiamenti arroganti nei suoi confronti, al punto da arrivare a riderle quasi in faccia al momento delle nomination.

Ad Alfonso Signorini, Lulù ha dimostrato di aver ampiamente compreso l’attuale presa di posizione di Manuel, commentando:

Il suo atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. Non è né mio figlio né mio marito. Io non l’ho mai amato perché per amare una persona ci vuole ben altro. E non ho nemmeno mai pensato che fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come una coppia, ma non è che uno si fidanzi così da un giorno all’altro.

Manuel, di contro, ha preferito replicare nel suo stile:

Sono tre mesi che faccio il fuoriclasse, dopo tre mesi scappa anche a me il vaffan**lo.

La Selassié ad ogni modo ha spiegato di averci messo molto più di una semplice pietra sopra. Poi però, di fronte alla nomination di Manuel ha avuto un nuovo momento di fragilità:

Mi viene da piangere, perché io non ho mai smesso di volergli bene. Non ho rabbia verso di lui. Ti ho detto che ho bisogno di stare qua per tante situazioni al di fuori e tu mi nomini. Mi dispiace molto, perché io non ti nominerò mai.

Mentre pronunciava queste parole però, in tanti utenti social hanno notato una specie di risata da parte di Manuel che ormai non riesce più a nascondere questo suo lato cinico nei confronti della ragazza arrivando persino a deriderla in diretta.

Io mi sento di dire solo una cosa: non permettete mai ad un uomo, chiunque esso sia, di ridervi in faccia nei vostri momenti di maggiore fragilità. MAI .