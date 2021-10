Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno parlato per circa un’oretta nella stanza privata creata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip apposta per le esigenze del nuotatore. La principessa ha cercato di capire se ci fosse un ultimo “appiglio” per poterci riprovare.

Lulù ci riprova con Manuel: “Sei disposto a riavvicinarti?”

Se voglio abbracciarti io voglio essere libera di abbracciarti, ok? Come adesso, posso darti un abbraccio? Non devi girarti tanto non ti do un bacio in bocca. Scusa se piango ma per me gli abbracci sono cose bellissime che amo. Mi fai emozionare perché è una cosa che comunque vorrei fare tutti i giorni, quindi va bene? Possiamo rimanere con questa cosa che ci siamo detti adesso? Voglio solo sapere se tu sei disposto a riavvicinarti. Io parlavo di qua dentro e poi, quindi sul fatto che se voglio abbracciarti io posso essere libera? Perché non ne trovi il senso? Tu ti abbracci con Gianmaria, qui ci abbracciamo tutti… tra di noi c’è stato un affetto diverso. Io mi sentivo anche a disagio di dormire nella stanza vostra in questi giorni che magari pensavi che ti seguivo e cose così… spero che tu non lo pensi.

Manuel Bortuzzo ha ricambiato l’abbraccio ma, ancora una volta, ha messo le cose in chiaro:

Abbracciami, sì. Gli abbracci sono belle cose… lo so. Se possiamo rimanere così? No… sì, nel senso ok. Tu vivi, vivi… fai il tuo percorso poi le cose belle se sono così escono. Non riesco nemmeno a parlarne perché mi sento in difficoltà. Se ci sarà un qualcosa che ci farà riavvicinare ci sarà. Se sono disposto a riavvicinarmi? Non è predisposizione perché sono ancora amico della mia ex… se la vita porta determinate cose uno li insegue. Se puoi abbracciarmi? Non ne trovo il senso. Non ho questa abitudine… Vabbè, tu sentiti libera di fare quello che vuoi non è un problema per me.

I video del nuovo confronto

Lulu e Manuel parlano da soli per un oretta ma la regia non li riprende!#GFvip pic.twitter.com/9ES1t8du3u — girlpower (@lightbluepower) October 13, 2021