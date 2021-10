Lulù piange al Grande Fratello Vip: il motivo è veramente imbarazzante

E quando credevo di essere una che si lamenta molto, ecco che arrivano le principesse del Grande Fratello Vip e mi fanno rivedere il mio concetto di intolleranza. Lulù, proprio ieri sera ha perso la pazienza convinta di essere stata esclusa dal gruppo delle donne.

Ieri sera Jo Squillo ha intrattenuto la Casa nelle vesti di deejay e, proprio per questo motivo, si è creato un misunderstanding.

Raffaella ha detto a Katia Ricciarelli che c’era la console ma la cantante lirica non lo sapeva. “Non te lo ha detto Sophie?” ha chiesto la Fico e Lulù ha domandato: “Cosa?”.

Katia quindi ha concluso “I segreti devono rimanere segreti” ma senza un reale significato e Lulù ha pensato che le stessero nascondendo un segreto ed è scoppiata a piangere perchè si è sentita esclusa.

Non so se piangere o ridere.

Una scenata inutile in cui si sentiva esclusa quando aveva solo capito male, non mangia nulla perché quello che c’era non le piaceva, sono arrivate con il piatto pronto e lei “senza glutine non mangio, le vongole fanno schifo”

