Lulù Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e forse a qualcuno la sua presenza inizia a dare fastidio. La nomination a Davide Silvestri potrebbe avere delle conseguenze negli equilibri della Casa del GF Vip proprio in queste ultime settimane.

Nelle passate ore, mentre Sophie era impegnata in camera nel mettere insieme tutti effetti personali di Alessandro Basciano, Lulù ha spiegato alla sorella Jessica il motivo per il quale ha deciso di nominare proprio Davide:

Capito Jessica? Quello che ho detto io è normale. Non potevo votare nessuno di voi perché anche per dirti Sole, è la persona con cui noi, anche quando ci siamo conosciute pochi giorni prima di entrare qua, subito mi è piaciuta. Poi abbiamo avuto i nostri fraintendimenti qua dentro, però grazie al cielo, da ormai un mese e mezzo ci vado d’accordo e non potevo nominare nessun altro, capito Je? Il mio ragionamento è normale…