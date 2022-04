Nonostante le voci che girano incessantemente sul web. le cose tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procedono molto bene e, proprio per spazzare via ogni dubbio, ieri la coppia nata dal Grande Fratello Vip ha festeggiato la Pasqua insieme lanciando un chiaro messaggio.

Come potete vedere nel video in apertura, Manuel e Lulù hanno passato la Pasqua a Napoli, città alla quale la Selassiè è molto affezionata ed ama molto. Nel fare gli auguri, Bortuzzo è stato abbastanza esplicito, stanco delle continue illazioni:

Anche Lulù ha aggiunto:

Le insinuazioni in rete continuano a girare, specie dopo l’accadimento che ha coinvolto Lulù e Franco Bortuzzo, papà di Manuel.

La Selassiè ha bloccato Franco sui social spiegando il motivo tra le pagine di Chi:

Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di esse- re amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno.