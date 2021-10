Dopo la “rottura” Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono “rinati” al Grande Fratello Vip. Incredibilmente, questo cambio di rotta ha fatto bene ad entrambi, specie alla più giovane delle princess in gioco.

Ieri, mentre preparavano delle magliette, Aldo Montano ha stuzzicato Manuel Bortuzzo davanti all’opera di Lulù: “Bella dai…”, ha commentato. Il nuotatore, per tutta risposta ha ironizzato: “Bella merd*, sì…”.

Lulù Selassiè, quindi, ha risposto con una frecciatina:



Questo cambio di rotta del loro rapporto sta piacendo agli amici della rete che notano in Lulù e Manuel un rapporto fatto di frecciatine divertenti solo per “stuzzicarsi”: potrebbe rinascere qualcosa di più leggero tra di loro?

Vedremo come si evolverà il loro (nuovo) rapporto.

Leggo di tutto questo glow up di Lucrezia e rido un po’ perché se avesse tirato fuori tutto questo carattere di cui parlate quando Manuel la respingeva in tutti i modi, non saremmo arrivati a questo punto🤭 #gfvip

— Alessia (@Alessiascordi28) October 18, 2021