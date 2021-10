Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera ha rimproverato Lulù Selassiè per essere stata troppo “presente” nel suo rapporto (ormai alla deriva) con Manuel Bortuzzo.

Lulù e Manuel, cosa è successo dopo la diretta del GF Vip?

È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina.

Il web, dopo il discorso di Signorini, ha preso le difese di Lulù empatizzando con lei.

Dopo la puntata tra di loro non c’è stato alcun chiarimento e Lulù ha preso una decisione: cercare di allontanarsi da Bortuzzo.

Per questo motivo, ha cercato di dormire nella stanza con Soleil ma Alex ha rifiutato per un motivo ben preciso:

Vi chiedo cortesemente, io non dormo vicino a una donna. Sono un uomo sposato e non voglio dormire con un’altra donna, lo chiedo cortesemente… non mi mettete in questa situazione perché ho rispetto per la donna che ho vicino.

Ecco chi é lulu : una persona che nonostante tutto non ha detto mezza parola brutta sul rapporto che si era creato con manuel seppur già da stasera ha detto che si allontanerà #GFvip — Martina (@Martinamoz17) October 11, 2021

A me non è piaciuto come è stato trattato l’argomento manuel-lulu ieri .Che lei ha un atteggiamento sopra le righe non ci piove , ma nemmeno manuel è stato ed è tutto questo stinco di santo .Se come dicono bisogna trattarlo normalmente lo si inizia anche dalle strigliate .#gfvip — LaSimos (@PossoDire__) October 12, 2021

Unpopular opinion:

Lulù è pesante, ma Manuel sa essere stronzo.

Non ci vuole niente a parlare chiaro da subito, evitando giri di parole. Spingerla via o pulirsi dopo un bacio non è bello. #GFvip — FrAnsia⚡ (@alwaysmakewaves) October 12, 2021