Lulù e Manuel vicini al concerto di Ultimo? Ecco come sono andate le cose

Lulù e Manuel vicini al concerto di Ultimo? Ecco come sono andate veramente le cose

Il concerto di Ultimo di ieri sera ha letteralmente catturato l’attenzione del pubblico social. Le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, erano presenti così come Manuel Bortuzzo. E se inizialmente si diceva che gli ex fidanzati del Grande Fratello Vip fossero molto vicini, pare non sia stato esattamente così.

Poco prima del concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma, in rete si è aperta anche una polemica secondo la quale le sorelle Selassiè non comparissero nella lista degli accrediti per l’evento live.

Poco dopo questa indiscrezione è stata prontamente smentita da Clarissa che ha “demolito” il pettegolezzo mostrando il suo pass per accedere (ne abbiamo parlato anche qui).

Lulù e Manuel, a quanto pare, non erano vicini così come riferisce su internet la nostra amatissima “Rainbow”:

Comunque mi hanno detto che l’area adibita per chi ha il pass è quella dove stanno le ragazze (la zona rialzata), però ci sono i gradini, quindi capite da soli chi può accedervi e chi invece può stare solo altrove…