Lulù Selassiè racconta come sta dopo la rottura con Manuel e perché non è arrabbiata con lui

Ieri sera Lulù è intervenuta su Twitter per interagire con i fan. La Selassiè ha svelato di non stare bene dopo la rottura con Manuel Bortuzzo ma ha svelato perché non ce l’ha con lui.

Come va? Eh… Io ringrazio tutti voi. Sto pensando molto al lavoro adesso ovviamente per questa situazione. Poi tra un’ora è il compleanno di Manuel. In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo… vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like… sto vivendo in un modo stancante in questi giorni. Sono molto triste. Grazie mille a tutti voi per tutto quello che avete fatto, solamente già capendo… è tutto quello che potevo sperare di avere. Siete persone speciali e di cuore.

Poi Lulù Selassiè ha svelato di non essere arrabbiata con Manuel:

Manu non ha colpe, non ce l’ho con lui, gli voglio bene e spero che lui sia felice il giorno del suo compleanno. Lui non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con Manu. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che glielo avrei detto.