Lulù Selassiè dopo il riavvicinamento a Manuel Bortuzzo gli ha chiesto un nuovo confronto. I due ragazzi si sono baciati alcuni giorni fa e, naturalmente, la princess sente il desiderio di parlare con il nuotare per capire cosa sente.

C’è stato un momento in cui ci siamo riavvicinati. Dimmi tu se è un problema darti un bacio, ovviamente non adesso. Non voglio ripetere gli stessi errori che ci hanno fatto allontanare, sarei stupida. A me sei sempre piaciuto proprio perché sei così, sei sempre stato uguale e non voglio diventi un’altra persona, assolutamente.

Ti piacciono le cose che ti scrivo? Ti fa piacere riceverle? Cosa pensi? Sono felice, sarei pazza a dire il contrario. Ci siamo dati dei baci e ovviamente… Io non me lo sarei mai aspettata, sei stato tu a volerlo. Io lo so, tu non vuoi che succeda qua, qua dentro, in questa Casa.