Nonostante l’accesa discussione avvenuta nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri, Lulù Selassiè ha deciso di scrivere una lettera per Manuel Bortuzzo nel caso uscisse dalla Casa.

Sia Jessica che Clarissa hanno consigliato alla sorella di lasciare perdere: “Se stai scrivendo una cosa per Manuel, evita proprio” ha affermato la primogenita delle Selassiè.

Lulù non demorde e non vuole ascoltare nessuno. “Non possiamo stare tranquille dopo quello che hai fatto ieri” afferma Jessica preoccupata.

“Smettila di portare questa negatività” replica con rabbia Lulù, non condividendo affatto il pensiero delle due ma, in principal modo, quello della sorella maggiore.

Lulù prosegue:

Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua sto vivo a Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. Sono triste perché ho tanto problemi nella mia vita e tu li conosci!

Io sono sempre un sacco gentile, abbraccio tutti e non sono mai negativa e nemmeno nervosa e quello che dite è sbagliatissimo… non è vero quello che state dicendo.