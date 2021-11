Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, Lulù Selassiè è stata scelta come “agnello sacrificale” di fronte ad un Manuel Bortuzzo esasperato dai suoi atteggiamenti.

Nonostante questo, la princess non ha perso la verve e durante una pausa ha fatto una divertente illazione con protagonista Delia Duran, moglie di Alex Belli che ha avuto un nuovo faccia a faccia di fuoco con Soleil Sorge.

Ma forse vuole fare una cosa… Un avvicinamento a te e a Soleil… Che ne so io. Non so i vostri… Però magari le piace Sole, pure. Le piace e magari vuole avere una cosa con voi due…