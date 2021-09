E se Manuel Bortuzzo sembrerebbe intenzionato a lasciare Lulù, la principessa non ha dubbi: nella Casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni si è presa una cotta per il nuotatore.

Lulù confrontandosi con Clarissa e Manuel ha ribadito la sua tesi parlando di Sophie Codegoni, potenziale terzo incomodo della “coppia”. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato sua sorella che ha aggiunto:

Anche se lei ha un interesse per Manuel, sappi che tutto quello che fa ha lo scopo di farvi litigare. Questo è l’intento di ogni donna, lo sappiamo com’è: mettiamo la pulce nell’orecchio. Per esempio, l’altro giorno ho visto il suo comportamento: ha chiesto di avere una felpa, solo perché ce l’avevi anche tu.

Durante l’ultima puntata in prima serata, Manuel Bortuzzo ha chiarito i suoi sentimenti per Lulù chiacchierando con Alfonso Signorini:

Io sono molto tranquillo, ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano perché illudere le persone non è da me, non vorrei avere incomprensioni.