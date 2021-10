Lulù ha disturbi alimentari? “Va in bagno a vomitare dopo mangiato…”, il video choc

Lulù ha disturbi alimentari? In un video diffuso nel web in queste ore, Francesca Cipriani conferma che la più piccola delle principesse etiopi dopo mangiato corre in bagno a vomitare.

Dell’argomento l’ex Pupa della TV ha parlato pure con Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Tutte e tre le concorrenti del GF Vip avevano già avuto il dubbio che Lulù potesse avere dei disturbi alimentari, confermando che la giovanissima avrebbe anche bisogno di un aiuto immediato.

La giovane concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un rapporto decisamente conflittuale con Manuel Bortuzzo che, proprio in queste ore, le ha chiaramente detto che tra di loro fuori dalla Casa difficilmente potrà continuare.

Il popolo di Twitter ha avanzato l’ipotesi bulimia ma, il tema è talmente delicato e importante che occorre prenderlo con le pinze e un pronto intervento della produzione.

#gfvip Il grande fratello deve intervenire immediatamente ( già è sbagliato che non lo abbiano fatto i concorrenti )

Facciamoci sentire perchè è una cosa seria #lulu https://t.co/rnZDJ0HmZb — Chiara (@Chiara04468798) October 6, 2021

raffaella sophie e francesca hanno capito che Lulù è bulimica #gfvip — queenmalgytrash (@queenmalgytrash) October 6, 2021

Lulù è bulimica e si sa da un po’ ormai invece di tenerla li dovrebbero tirarla fuori e darle dell’aiuto serio perché non è un gioco la sua situazione #GFVIP — FioreG0 (@FioG00) October 6, 2021

