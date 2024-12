Lulù Selassiè è stata denunciata da Manuel Bortuzzo con l’accusa di stalking e minacce. La ex concorrente del GF Vip, così come svela il suo avvocato contattato da Il Messaggero, si dichiara innocente. Tuttavia, anche il padre del nuotatore è intervenuto.

Per un momento Manuel Bortuzzo aveva pensato di lasciare il nuoto e le Fiamme oro. Per lui, l’ansia che l’ex fidanzata, Lucrezia Hailé Selassié, potesse raggiungerlo, senza che a proteggerlo ci fossero i suoi familiari, e in particolare il padre, era insostenibile. «È diventato un problema per me e per la squadra», ha detto quando, dopo avere atteso (e subito) a lungo, ha deciso di denunciare.

E temeva, che Lulù, dopo essersi presentata in Portogallo in primavera, ad agosto, potesse raggiungerlo anche alle paralimpiadi di Parigi, perché gli era giunta voce che avesse già fatto il biglietto e che stesse «facendo di tutto per andare», nonostante da prima dell’estate indossasse il braccialetto elettronico.

In attesa del processo con rito abbreviato per stalking, fissato per il prossimo 13 marzo, Bortuzzo sceglie di non commentare. «Siamo stati per mesi in silenzio, per non alimentare la tensione – commenta laconico Franco, suo padre – La magistratura sta ancora lavorando e la giustizia farà il suo corso». Dice che Manuel è alle Seychelles e sta meglio.