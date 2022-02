Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip Lulù Selassiè ha avuto un nuovo crollo ed ha litigato con Sophie Codegoni. La princess sente molto la mancanza di Manuel Bortuzzo e si sente visibilmente destabilizzata.

Lulù crolla al GF Vip: Sophie l’attacca e non comprende il suo malessere

Prima di iniziare a fare la radio, Lulù si è sentita poco considerata da Sophie: “Non sono sicura di volerlo fare. Vedo che non vi interessa e questo mi delude”, ha commentato la princess e anche dopo la diretta le cose non sono andate bene.

Sophie ha ritenuto lo sfogo di Lulù immotivato e senza senso “Il mondo del lavoro non è strutturato così”, ha attaccato. Poi, in zona beauty ha raccontato l’accaduto a Manila svelando per quale motivo ha rifiutato la richiesta di Lulù che voleva parlare di lei e Manuel:

Abbiamo fatto un gioco carinissimo con i nomi delle coppie assurdi ma lei voleva parlare solo di lei e Manu perché è l’unico amore sincero del GF Vip… Va bene ma non è che possiamo fare l’intervista su te e Manu. Cosa facciamo: raccontaci quanto ci amate? Ad un certo punto, con tutto l’amore del mondo sai che ti dico: ‘E sti cazz*!’.

sophie che sparla di lulu e manu si riconferma la più falsa di tutte #gfvip #jessvip #fairylu pic.twitter.com/HRb4vkqQyp — giovanni 63% (@levitatingmiri) February 2, 2022

Lulù ha discusso pure con Miriana (che si è lamentata con Antonio dell’atteggiamento della princess) e successivamente ha svelato il motivo del suo malessere, ben più profondo di semplici inquadrature e nomi per le coppie della casa:

Io grazie a Manu avevo un equilibrio. Io adesso di notte non dormo, penso a mio padre che sta male e sta in un posto orribile. Io sono triste e grazie a Manu riuscivo a non pensarci. Se poi devo essere colpevolizzata anche per questo…

il mio cuore in questo momento si è spezzato 💔 era anche ora che dopo 1 settimana dall’uscita di babycat si lasciasse andare. lulù ha tanto bisogno che qualcuno la faccia sfogare #GFVIP #fairylu pic.twitter.com/Xh0QM7yeXi — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 3, 2022

Successivamente la princess si è scusata pure con Sophie.