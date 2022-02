Lulù Selassiè “on fire” dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip. La princess si è scagliata contro il teatrino di Alex Belli puntando il dito pure sugli autori del reality show che permettono questa cosa.

Che figura di Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. E’ scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…