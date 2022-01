Durante la pubblicità del Grande Fratello Vip, il live prosegue su Mediaset Extra. E così, durante una pausa, nel tentativo di consolare la sorella Jessica, Lulù ha svelato il giorno esatto in cui Manuel Bortuzzo lascerà la Casa.

Jessica, lui non è l’amore della tua vita. Pensa al tuo futuro, non pensare a queste cazzate, lasciale indietro. Con Sophie abbiamo un affetto da settembre quindi lascia stare. Tu non devi fare così. Tu starai con me, con Manu e con loro se li vedi in giro per la casa e li vedi da soli. Non andare da loro. Sto parlando a bassa voce per non farmi sentire. Durante il giorno stai con me, vieni in camera e dormi con noi.