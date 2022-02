Lulù svela dove consumava l’intimità con Manuel al GF Vip

Delia Duran ha confidato a Lulù Selassiè di avere consumato un passionale rapporto d’amore con Alex Belli nel bagno della stiva del Grande Fratello Vip. La princess, in vena di confidenze, ha svelato dove si appartava con Manuel Bortuzzo.

C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima. Abbiamo avuto un’unione passionale. – riporta Biccy – Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo. Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto provo per lui. Quest’uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue.

Questo è un crazy love. Il nostro amore libero è pazzo e folle. Sono andata avanti e l’ho perdonato, mi fa impazzire Alex. Però anche io sono folle forse più di lui. Quando ci siamo conosciuti lui non poteva immaginare quanto ero pazza. Abbiamo questo game di condivisione che scegliamo in due, lui ha sbagliato qui dentro, però adesso è tutto chiarito.