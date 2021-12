Chi andrà via dalla Casa del Grande Fratello Vip lunedì sera? La data “X” è il 13 di dicembre e Lulù Selassiè, parlando con il resto degli inquilini, ha fatto il punto della situazione sganciando i quattro nomi che diranno addio al reality.

Lulù svela chi sono i quattro concorrenti che lasceranno il Grande Fratello Vip

“Quelli che andranno via sono: Aldo, Manuel, Francesca e Katia. – ha affermato la Selassiè concentrandosi su Bortuzzo – Per lui è già stata una grande prova ed è fiero del suo percorso. Fa fisioterapia tre volte a settimana e deve anche allenarsi per le Olimpiadi quindi è giusto che pensi alla sua vita ora. Anche Katia è sicura di uscire, Alfonso non riuscirà a convincerla”.

Giucas Casella, dopo le parole di Lulù, ha affermato che proseguirà volentieri ma, qualora non dovesse più farcela: “Mi nominate quando voglio?”.

Durante queste settimane anche Soleil Sorge, Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri e Manila Nazzaro avevano espresso la volontà di andare via.

Chi vi mancherà di più tra Aldo, Francesca, Katia e Manuel?

Personalmente sono tra i quattro nomi che meno mi interessano lì dentro ed anzi, tirando proprio le somme, credo che in Casa l’unico di cui sentiranno realmente la mancanza sarà Montano (e le lacrime di Gianmaria lo dimostrano).