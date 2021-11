Manuel Bortuzzo, sollecitato da Patrizia Pellegrino, ha parlato nuovamente di Lulù Selassiè. Questa volta però le ha risparmiato le critiche sull’opera e si è concretato sulla nascita della loro reciproca attrazione.

Quando è che mi ha colpito fino a farmi dire che mi piaceva? Ma no in realtà è nato tutto perché si è avvicinata e mi sono avvicinato ma inizialmente non era niente… semplicemente scambio di affetto. E’ stato montato come una cosa più grande di quella che era… lei ha marciato su quella cosa lì e quindi mi sono trovato subito in difficoltà perchè mi diceva da subito cose importanti.

Poi ci provi, ti lasci andare per l’attrazione fisica ma quando capisci che non ti prende di testa… basta!