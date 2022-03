La nomination da parte di Lulù Selassié ai danni di Davide Silvestri proprio non è andata giù all’ex attore di Vivere, il quale ha commentato nella notte con Soleil e Giucas le gesta della principessa etiope.

Proprio nelle ore precedenti alla nuova puntata era giunta la pace tra Davide e Lulù dopo che quest’ultima aveva usato nei suoi confronti delle parole molto dure. “Mi hai fatto rimanere male, ho sperato che ci fosse la possibilità di parlare con te perché ci tenevo”, aveva commentato l’attore che aveva aggiunto:

Ti ringrazio per le scuse, però mi raccomando… io sono abbastanza forte anche se a volte non sembra. Però è ovvio che alcune cose feriscono.

A far crollare nuovamente tutto, però, ci ha pensato il momento delle nomination, quando la Selassié ha fatto proprio il nome di Davide, mandandolo al televoto. Un vero e proprio affronto, secondo Silvestri che dopo la puntata le ha dato della bugiarda e falsa senza tanti giri di parole, come riferisce anche LaNostraTv.it:

Lulù è doppiogiochista e proprio bugiarda. Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero […] Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei.