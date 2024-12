Lulù Selassiè denunciata da Bortuzzo, parla l’avvocato

Lulù Selassiè è stata denunciata da Manuel Bortuzzo con l’accusa di stalking e minacce. La ex concorrente del GF Vip, così come svela il suo avvocato contattato da Il Messaggero, si dichiara innocente.

«La mia assistita si dichiara innocente e la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune». L’influencer, che ha reso spontanee dichiarazioni, ha ammesso di avere esagerato, ma sostiene che alcuni messaggi di Bortuzzo, che avrebbe voluto indurla a ragionare e accettare la fine della loro storia, dopo l’esperienza condivisa nella casa del Grande fratello, l’avrebbero invece tratta in inganno, facendole pensare che l’atleta provasse ancora qualcosa per lei. «Auspichiamo – conclude il legale – che si metta immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di grave ed imprevedibile portata».

E se la Selassiè si dichiara innocente, di altra idea sembra essere Bortuzzo, secondo il racconto dettaglio de Il Messaggero le cose sarebbero andate diversamente:

Per due anni, durante i quali è stato seguito, chiamato e minacciato, anche la concentrazione del campione paralimpico è stata messa a dura prova. E temeva, che Lulù, dopo essersi presentata in Portogallo in primavera, ad agosto, potesse raggiungerlo anche alle paralimpiadi di Parigi, perché gli era giunta voce che avesse già fatto il biglietto nonostante da prima dell’estate indossasse il braccialetto elettronico . Per questo era tornato in commissariato a Ostia, dove già ad aprile, quando aveva deciso di raccontare cosa fosse successo negli ultimi due anni, si era sentito protetto.

E ancora:

A Madeira, in occasione dei mondiali paralimpici di nuoto dell’aprile 2024, Lulù si era presentata nell’albergo dove alloggiava Manuel. Per individuare l’hotel, che ospitava l’intera squadra, avrebbe chiamato tutti gli alberghi, fingendosi la moglie dell’atleta e chiedendo del team italiano.

Poi era arrivata con una delle sorelle, aveva prenotato una stanza e aveva lasciato un biglietto d’amore sotto la porta di quella di Manuel: «Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, stanza 1023. I love you so much! la tua Lulù». Non c’era stata alcuna risposta. E allora aveva deciso di andare lei nella camera di Manuel.

In quell’occasione lo avrebbe schiaffeggiato. È stato l’ultimo episodio, quello che ha portato Bortuzzo, dopo due anni trascorsi a tentare di convincere la ex ad accettare la fine della loro relazione e in ansia per le olimpiadi paralimpiche dell’agosto successivo, a presentare denuncia.