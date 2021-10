Il mistero della borsa di Lulù. La principessa etiope incuriosisce costantemente gli estimatori del Grande Fratello Vip. Dopo avervi raccontato per quale motivo porta sempre un cerotto sul braccio, vi “sveliamo” cosa nasconde la sua borsa/sacchetto da cui non si separa mai.

Perché Lulù ha sempre la borsa al GF Vip?

Lulù si porta appresso un sacchettino/borsa (con scritto “Lulù farfallina”) in ogni angolo della Casa: per quale motivo? Probabilmente per via di un po’ di insicurezza.

Ed infatti, al suo interno ci sono i trucchi ed il profumo che la principessa usa costantemente da quando è dentro il Grande Fratello Vip.

Anche ieri, mentre cercava di chiarire con Davide Silvestri, ha sentito l’urgenza di spruzzare del profumo, sotto lo sguardo attonito dell’ex attore.

Ecco il VIDEO ed i commenti di Twitter che ci fanno “volare”.

lulu che si trucca mentre davide parla e poi parla di educazione. Io il pennello glielo avrei ficcato in culo #gfvip pic.twitter.com/CVWJ3mRw2F — aisha🦋 (@frostyelevenn) October 3, 2021

#gfvip Davide prova a parlare con lulú,lei si spruzza il profumo.

Questa ragazza è davvero senza rispetto ed educazione verso gli altri. pic.twitter.com/H5hFAjzCsZ — Stefania (@StefanySte79) October 3, 2021

Ma mi spiegate perché Lulù continua a girare con quella borsa? Sembra proprio la strega di Biancaneve con la borsa con la mela avvelenata #gfvip pic.twitter.com/7auDkPix2K — 🪐Scorpione ascendente esaurita🤍🖤 (@esauritatorino) October 4, 2021

Lulù in giro con la borsa con tutto quello che le serve da mattina a sera: lima, lucidalabbra, profumo, pesantezza, autostima e iqos #gfvip — Menny (@la_mennytwitta) October 3, 2021