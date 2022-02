In queste ore che ci dividono da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ecco spuntare un nuovo “caso” nella spiatissima Casa di Cinecittà. Una nuova domanda tormenta gli appassionati del GF Vip che commentano assiduamente le dinamiche dei Vipponi su Twitter: Lulù Selassié ha un cellulare nella borsetta?

Lulù ha un cellulare al GF Vip? Scoppia il caso

Tutto è accaduto ieri, in piena notte, mentre Soleil, Lulù e Sophie erano già in camera. La Sorge aveva appena paventato l’ipotesi di chiedere al GF Vip una melatonina che la potesse aiutare a prendere sonno, mentre Sophie domandava: “Che ore sono?”.

Mentre la principessa era impegnata nella sistemazione delle unghie, alla domanda della sua inquilina ha mollato per un istante la presa per aprire il borsello che aveva con sé sul letto, sbirciare furtivamente al suo interno e rispondere sicura: “L’una!”. Poi lancia uno sguardo dritto alla telecamera.

Un gesto che non è sfuggito ovviamente al popolo social che ha iniziato a domandarsi come abbia fatto a rispondere dando l’orario esatto e soprattutto guardando cosa. Un cellulare? Un orologio? Un cronometro? Le teorie del complotto si sono prontamente diffuse su Twitter.

Non sarebbe la prima volta che viene sollevato il dubbio di un cellulare nella spiatissima Casa. Anche durante la permanenza di Biagio D’Anelli era stato visto l’opinionista, in piena notte, sbirciare qualcosa di luminoso, ma un cambio repentino di regia non aveva permesso di poter vedere altro. Intanto il cellulare gate è subito servito!

Scusate ma che

storia è?

Dove ha guardato l’ora Lulu?

Ha il cellulare?

E poi guarda furtivamente la telecamera

😱😱😱#Gfvip #solearmy pic.twitter.com/Dgps3PCL7v — Dracarys🔥 (@michicima) February 17, 2022