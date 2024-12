Lulù come Basciano, minacce e stalking a Bortuzzo: denunciata

Lulù Selassiè è stata denunciata da Manuel Bortuzzo con l’accusa di stalking e minacce. La ex del Grande Fratello, evidentemente, non aveva mai accettato la rottura tanto da scrivere al nuotatore: “Se mi lasci ti ammazzo e poi mi ammazzo”.

«Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo». E poi messaggi, biglietti, appostamenti e dichiarazioni d’amore. – scrive Il Messaggero – Lucrezia Hailé Selassiè non era riuscita ad accettare la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico che, con la sedicente principessa etiope e influencer, aveva partecipato all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello vip.

E ancora:

Lucrezia, Bortuzzo non lo ha mai dimenticato e, così, avrebbe cominciato a perseguitarlo, seguendolo ovunque, anche all’estero, tormentandolo con messaggi continui e minacciandolo per due lunghi anni.

L’articolo de IlMessaggero prosegue:

Manuel Bortuzzo aveva già bloccato l’utenza dell’ex fidanzata dopo un fiume di messaggi che lo aveva tormentato «procurandogli uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione», come si legge nel capo di imputazione formulato dall’aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm di Roma Claudia Alberti.

Perché anche mentre Bortuzzo si trovava in ospedale, a Latina, per gli accertamenti legati ai suoi gravi problemi di salute, lo seguiva. E insultava i medici perché non le permettevano di entrare in sala operatoria.

Per questo Lucrezia, in preda all’ira, avrebbe cominciato a bussare alla porta e a prenderli a calci. Due mesi dopo, a settembre del 2022, dopo aver visto il profilo Instagram dell’ex l’influencer, avrebbe prenotato un tavolo al ristorante “La Locanda” di Mezzocamino, perché Manuel aveva annunciato una cena lì con la nuova fidanzata.

Ma Lucrezia si sarebbe presentata anche nei locali, nei parcheggi e ovunque avesse l’occasione di incontrare Bortuzzo. Tra il 9 luglio e il 5 agosto del 2023, era volata a Manchester, dove l’atleta era impegnato nei campionati mondiali di nuoto.

Aveva prenotato una stanza nello stesso albergo e, disperata, gli aveva lasciato un biglietto sotto la porta: «Amore mio, ti aspetto nella mia stanza».

A dicembre 2023 si era presentata ancora in un ristorante, a Roma, dove Bortuzzo cenava con gli amici. Manuel aveva deciso di lasciare il locale.

Ossessionata, in occasione dei mondiali paralimpici dello scorso aprile lo aveva seguito in Portogallo. Sotto la porta ancora un messaggio: «Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù».

Ma poi si presentava nella camera di Bortuzzo, che non aveva dato seguito all’invito, e lo aggrediva, «colpendolo con due schiaffi in viso».