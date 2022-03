Lulù e Jessica Selassiè, ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5, hanno i nervi particolarmente tesi. Ieri la più piccola della princess ha sporcato la cucina preparando un dolce ed ha attaccato la sorella maggiore.

Lulù attacca Jessica Selassiè: “Tu non sei normale… scenata ridicola!”

Si può pulire, oddio smettila. – riporta Biccy – Puliamo alla fine e basta… Basta ti prego, basta. Continui a discutere e sembriamo due matte. Oh mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena ridicola… ed è anche una scena ridicola. Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro.

Esasperata dalle parole della sorella, anche Jessica ha replicato per le rime:

Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora!

Manuel Bortuzzo svela cosa farà con Lulù terminato il GF Vip: “La casa è pronta!” https://t.co/ilFta17tct#gfvip #fairylu — BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 13, 2022

Manuel Bortuzzo parla della convivenza con Lulù