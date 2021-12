Lulù Selassiè si è arrabbiata con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan per la loro vicinanza a Federica Calemme, la new entry del Grande Fratello Vip entrata nella Casa lo scorso venerdì sera.

Ci rimango molto male, perché è quello che mi è successo in tutta la vita, che ero amica di certe persone che poi mi voltavano le spalle per diventare amici di altra gente. A me mi fa soffrire questa cosa. Come io adoro una persona mi aspetto che quella persona adori me allo stesso modo. Tu Sophie non stai mai con me. Io ieri sera stavo da sola come un cane a mangiare sul tavolo in veranda mentre tu stavi lì a fumare con la tua nuova amica.

Mi dispiace anche perché mi piace come persona, non ho nulla contro di lei, mi piace molto. Sei tu che devi prendere iniziativa e chiederti dove sono. Stavate con me solo quando c’era Clarissa. Appena lei è andata via avete fatto comunella, vi dite le cose all’orecchio e mi escludete. Io vi vengo sempre a cercare, vi trovo e state sempre insieme, mi escludete, io ci rimango male.