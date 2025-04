Ancora un solo eliminato nel terzo Serale di Amici 24, andato in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, sabato 5 aprile 2025. Tra TrigNO e Luk3, ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo: scopriamo le sue prime parole a caldo dopo l’uscita dal talent show di Maria De Filippi.

E’ stato Luk3 l’allievo ufficialmente eliminato nella terza puntata del Serale di Amici 24. Il cantante e allievo di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio contro TrigNO ed ha dovuto dire addio alla Scuola di Amici dopo la terza puntata.

Appena dopo la sua eliminazione, come da tradizione, anche Luk3 ha avuto la possibilità di rilasciare le sue prime dichiarazioni a caldo ai microfoni di WittyTV:

È finita questa esperienza e questa esperienza è fatta di amici, di tante persone che lavorano con e per te e quindi mi dispiace lasciare tutte queste persone. Però per quanto riguarda la musica so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera. Da domani starò in studio a lavorare e a fare musica. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita.

Mi sono presentato ai casting senza aspettative. Perché presentarsi qui a 17 anni è comunque un rischio, nel senso che hai poche certezze anche musicalmente parlando. Potevo stare una settimana come uscire oggi, tra quattro puntate. Sarebbe stato tutto da scrivere. Penso che ho affrontato tante sfide, letteralmente, ma mi è servito tutto.

Questa Scuola mi ha insegnato a lavorare tutti i giorni su una cosa e a perseguire qualcosa in maniera totale. È un’esperienza che ti insegna cos’è il sacrificio e davvero ero impegnato ogni singolo momento, quindi mi ha insegnato a non perdere mai l’obiettivo e ad andare dritto.