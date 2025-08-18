Luk3 e Alessia, è rottura dopo Amici? Lei rompe il silenzio

Luk3 e Alessio stanno ancora insieme?

Rottura tra Lukè e Alessia dopo Amici?

Fan preoccupati: crisi tra Luk3 e Alessia dopo Amici? Il gesto di lei fa chiarezza

Da settimane circolano voci su una possibile crisi tra Luk3 e Alessia, coppia molto amata dai fan di Amici. Sotto i vide pubblicati dal ragazzo su tiktok centinaia di commenti di fan preoccupati.

Un video pubblicato dal cantante, in particolare, ha fatto nascere dubbi. Poi un successivo gesto di Alessia sui social ha risposto a tutti.

Luk3 e il video condiviso

Tutto è iniziato quando Luk3 ha condiviso una storia su Instagram in cui canta “Missili” di Frah Quintale e Giorgio Poi. La canzone, dal tono malinconico, contiene frasi che molti hanno interpretato come un riferimento a difficoltà nella sua relazione, come: “Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare… Quanto dobbiamo soffrire prima di un po’ d’amore?”.

Questa scelta ha fatto preoccupare i fan, che hanno iniziato a chiedersi se tra lui e Alessia ci fosse qualche problema.

La risposta di Alessia

Qualche giorno dopo, però, Alessia ha messo a tacere i rumors condividendo su TikTok un video in cui due fan indossano magliette dedicate proprio alla loro coppia. Questo piccolo gesto sembra un chiaro segnale che la loro relazione procede serenamente.

Per il momento, quindi, non ci sono segnali di crisi ufficiali, e probabilmente, se ci fossero problemi, sarebbero loro stessi a parlarne apertamente. Va anche detto che sia Luk3 che Alessia sono persone riservate e preferiscono mantenere privata la loro vita sentimentale.