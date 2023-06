Tra le notizie degli ultimi giorni, la lite tra Fedez e Luis Sal ha catturato l’attenzione degli internauti e gli estimatori di Muschio Selvaggio. Proprio il podcaster ha lanciato delle precise accuse nei confronti del marito di Chiara Ferragni.

Luis Sal imita Fedez (in tempi non sospetti): il video diventa virale

Luis Sal ha accusato Fedez di essere un egocentrico concentrato su se stesso piuttosto che sul podcast e le persone ospitate. Ecco cosa ha detto lo youtuber:

Muschio Selvaggio non doveva essere un altro luogo dove si parlava di lui. Queste premesse con il tempo sono venute a mancare. Glielo faccio notare io da amico, gliel’ho fatto notare in tanti modi, anche con un video in cui muovo una velata critica. E glielo fate notare anche voi nei commenti.

Fedez interrompe, Fedez parla sopra gli ospiti. Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Sono su questo canale perché mi preme. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente.