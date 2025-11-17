Luis Sal denuncia Fedez: cosa è successo tra i due ex soci

Lo scontro tra Fedez e Luis Sal torna a far parlare. Nelle ultime ore il rapper ha condiviso un video sui social per informare i follower che il suo ex amico e socio lo avrebbe portato in tribunale. Al centro della disputa c’è Pulp Podcast, il format che Federico ha lanciato insieme a Mr. Marra dopo l’uscita da Muschio Selvaggio.

L’accusa di Luis Sal

Secondo quanto raccontato da Fedez, Luis ritiene che Pulp Podcast sia sostanzialmente una copia del progetto originario da loro creato anni fa. L’ex collega, stando alla ricostruzione, non solo vedrebbe delle somiglianze nel concept del programma, ma contesterebbe anche la scelta di ospiti troppo simili a quelli di Muschio Selvaggio e perfino l’uso di tematiche politiche che lui avrebbe affrontato in passato.

La replica di Fedez

Il rapper non si è tirato indietro e ha commentato apertamente la vicenda, sottolineando anche che la controparte avrebbe avanzato un risarcimento “esagerato”. Queste le parole di Federico:

“Il buon Luis Sal ci ha denunciato, sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio. La richiesta da parte di Luis è folle”.

Fedez ha poi aggiunto un affondo diretto all’ex amico:

“Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a ca**re il ca**o a casa nostra e a chiederci soldi di cose che stiamo facendo noi, di cui tu non hai il minimo merito? Anzi hai solo il merito di averci fatto iniziare da zero da una salita dieci volte più ripida di quello che doveva essere. Credo che tu debba fare pace col rapporto che hai col denaro”.

