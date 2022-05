Luigi Strangis vittima di bullismo per il diabete: “A volte l’ho vissuto ma non mi butto mai giù!”

Luigi Strangis, intervistato dalla stampa dopo la vittoria di Amici 21 (così come riportano i colleghi di FanPage), svela di aver subìto del bullismo per via del diabete, malattia che lo accompagna ormai da alcuni anni.

Luigi Strangis vittima di bullismo per il diabete

L’argomento ha avuto modo di venire sviscerato parlando di “Tondo”, canzone scritta da Enrico Nigiotti che parla proprio del bullismo:

Sono diabetico e a volte ho vissuto cose che la canzone Tondo racconta, sono consapevole del fatto che c’è molto peggio, quindi non mi butto mai giù, perché è fondamentale per affrontare la nostra malattia. Sicuramente quello che sono riuscito a fare è andare avanti con le mie forze e Tondo parla proprio di questo, di non lasciarsi andare e buttarsi via. Io mi guardavo allo specchio e mi dicevo: stai bene con te stesso? E allora provaci, che ti frega di quello che dicono gli altri.

Luigi Strangis non teme che la canzone possa essere usata al contrario dell’idea iniziale, ovvero utilizzandola contro i ragazzi sovrappeso:

Penso che un messaggio forte abbia delle ripercussioni. Per quanto riguarda le canzoni, poi, ci sono vari livelli di lettura, in generale c’è un messaggio universale dietro Tondo, che tratta una tematica precisa, ma anche quella più generale di non lasciarsi attaccare, non doversi tenere gli insulti ma di liberarsi. La libertà è un po’ la mia parola chiave, bisogna capire la chiave di lettura qual è, magari non arriva a tutti ma non penso che il brano porterà a bullizzare qualcuno.