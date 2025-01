Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu: tumore e la controversia legale con Maria De Filippi

Valerio Scanu, noto per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che…”, si prepara a partecipare alla nuova edizione del programma Ora o mai più su Rai 1, in onda a partire da sabato 11 gennaio 2025. Dopo un lungo periodo di riflessione e cambiamenti, Scanu ha deciso di tornare sotto i riflettori, affrontando nuove sfide sia nella sfera professionale che personale.

La nuova vita di Valerio Scanu

Dopo essersi temporaneamente allontanato dalla scena musicale, Valerio Scanu ha scelto di reinventarsi. Ha intrapreso una carriera nel settore dell’hairstyling, aprendo un proprio salone di bellezza dopo aver completato corsi di formazione professionale.

In un’intervista, Scanu ha dichiarato: “La creatività è sempre stata parte della mia vita, sia nella musica che in quello che faccio ora. Creare bellezza è un’arte e per me questa è stata una scelta naturale.” Oltre a questa nuova carriera, nel 2022, Scanu ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento.

Il matrimonio con Luigi Calcara

Nella sfera privata, Valerio Scanu ha vissuto momenti importanti con il suo compagno, Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma. La coppia ha mantenuto un basso profilo fino al novembre 2022, quando Scanu ha annunciato il fidanzamento. Il 7 settembre 2023, si sono sposati in una cerimonia civile presso la Sala Rossa del Campidoglio a Roma.

La data delle nozze ha un significato profondo per Scanu, coincidente con il compleanno del padre, scomparso nel 2020 a causa del Covid-19.

La cerimonia è stata intima e toccante, con Valerio Scanu che ha indossato un abito bianco con strascico, mentre Luigi Calcara ha optato per un completo blu. Roma ha rappresentato un punto d’incontro simbolico tra le origini sarde di Scanu e quelle siciliane di Calcara.

Valerio Scanu ha avuto il tumore ai polmoni

Proprio durante il lockdown, Valerio Scanu ha scoperto di avere un tumore ai polmoni. Lo ha svelato alla trasmissione di Serena Bortone alla quale ha dichiarato:

Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe.

Il racconto del giovane cantante è proseguito:

Con i medici lo abbiamo sempre chiamato il tumoretto, era una roba di neanche 2 centimetri, ma non si poteva fare l’esame con l’ago istologico perché era molto centrale.

Dall’esame istologico purtroppo sono emerse notizie per nulla positive:

L’esame estemporaneo istologico accertò che si trattava di adenocarcinoma, quindi un tumore maligno, mi hanno tolto tutti i linfonodi, ma non c’è stato bisogno di terapia.

In quel periodo Valerio ha tentato di tenere la famiglia lontana da ogni pensiero:

A mio padre dissi che era una cicatrice, nella videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato.

Proprio il padre è poi morto proprio a causa del Covid:

Nutro un senso di colpa perché ho pensato che si fosse caricato sulle sue spalle la mia malattia. Dopo la sua morte mi sono riempito di impegni, lavoro, studio, tutto pur di dimenticare ma la cosa va rielaborata: sto facendo un percorso da uno psicoterapeuta, ho capito che avevo fatto un lavoro di disassociazione, a volte pensavo che non fosse mai esistito.

La controversia con Maria De Filippi

Un episodio significativo nella carriera di Valerio Scanu è stata la querela per diffamazione ricevuta da Maria De Filippi nel 2015. Scanu aveva fatto alcune dichiarazioni pubbliche sul trattamento ricevuto durante il reality Amici.

Il cantante ha successivamente chiarito: “Mi sono preso una querela da Maria De Filippi. Com’è finita? Da una parte bene, perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Dall’altra male, perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me.”

Oggi, Valerio Scanu conduce una vita più riservata, dedicandosi con passione alla sua attività di parrucchiere e coltivando la sua vita familiare accanto al marito Luigi Calcara. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e di capacità di reinventarsi, dimostrando che il successo può assumere forme diverse nel corso della vita.