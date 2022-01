Barù e Delia Duran non hanno assolutamente un buon rapporto. Nonostante la moglie di Alex Belli sia entrata nella Casa del Grande Fratello Vip anche per conquistare l’attenzione dell’affascinante esperto di vini, pare che le cose non siano andate come previsto.

Barù nega un abbraccio a Delia che sbotta: “Secondo me mi odia…”

E così, nel corso della giornata di ieri, giocando a biliardo con Nathaly Caldonazzo la bella venezuelana ha affermato: “Comunque secondo me Barù mi odia, madonna…”, pronta la replica dell’ex starlette del Bagaglino:

A tutti, mica solo a te! A me anche…

Successivamente Delia ha discusso con Barù e, per smorzare il battibecco ha chiesto un abbraccio che il concorrente si è rifiutato di concedere:

Nonostante tutto io ti ho solo voluto proteggere. No, non mi piace l’affetto, veramente scusami. Non mi piace. Ti conosco da due giorni che ci abbracciamo dai, sei sposata… non mi piace.

Pronta la replica della Duran:

Dammi un abbraccio… ma che cattivo! Vabbè… Qual è il problema se sono sposata? Un abbraccio non cambia nulla.