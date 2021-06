Ludovico Tersigni sarà il prossimo conduttore di X Factor e il 3 giugno torna su Netflix Italia con la seconda stagione di Summertime. In attesa di rivederlo, si è lasciato intervistare dal Corriere della Sera dove ha svelato per quale motivo non usa i social network.

Ludovico Tersigni svela perché non usa i social network

Senza social sto benissimo. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più f**a di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire. Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare.

X Factor ed i consigli dello zio Diego Bianchi in arte Zoro

Diego è contentissimo, mi ha detto che voleva farlo lui X Factor… È un mondo che mi ha sempre affascinato, fin da piccolo, prima che iniziassi a fare teatro. Ai casting vedo che c’è una grande voglia di rinascita dopo la pandemia. C’è desiderio di andare ai concerti, c’è voglia di farli, penso che sarà entusiasmante.