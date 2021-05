Ludovico Tersigni scopre di essere il conduttore di X Factor: ecco in che modo – VIDEO

E’ ufficiale: Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor 2021 e lo scopre in un modo bizzarro, scoppiando in lacrime dall’emozione durante un “finto” provino organizzato dalla produzione del talent show.

Sarà un compito difficile quello di Ludovico Tersigni. Il giovane romano di serie di successo come “Summertime” e “Skam Italia” sarà l’erede ufficiale di Alessandro Cattelan.

L’attore lo ha scoperto in modo bizzarro e particolare. Con la scusa di fargli sostenere l’ennesimo provino per il nuovo posto di conduttore, Ludovico ha preso una busta in mano scoprendo di avere agguantato il ruolo.

Lacrime di gioia rigano il volto dell’attore che, nel panico, esordisce ironicamente: “‘mo che faccio?”.

Sky spiega perché ha scelto Ludovico

Il nome del nuovo conduttore è il primo tassello del mosaico di X Factor 2021 che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni ne è uno dei volti più rappresentativi: al suo esordio assoluto nella conduzione televisiva, Ludovico vi approda come un giovane talento chiamato ad accompagnare altri talenti, spesso coetanei, sul palco di X Factor.

