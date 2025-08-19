Ludovica Valli, nuova frecciatina a Beatrice? Cos’ha detto

Negli ultimi mesi (e anni), lo scarso feeling tra Ludovica Valli e la sorella Beatrice continua a incuriosire fan e follower. L’ultimo indizio arriva direttamente dalle Instagram Stories di Ludovica, ripresa da Deianira Marzano:

“Vi prego di smetterla di vantarvi di valori che non avete. (C’è chi vi conosce dal vivo)”.

La frecciatina per la sorella Bea?

Una frase pungente che potrebbe essere indirizzata proprio a Beatrice, anche se non c’è mai stata una conferma. Anche l’utente che ha segnalato la story ne è convinta.

I motivi della rottura tra le sorelle

Le ragioni della distanza Lontane da litigi conclamati, le sorelle Valli hanno semplicemente stili di vita (e affinità) differenti. Beatrice – impegnata nella sua vita familiare e brand – ha chiarito che non si è litigato, ma che lei e Ludovica hanno rapporti diversi: “Come in ogni famiglia, ci sono rapporti più stretti”, ha spiegato.

Le vecchie frecciatine

Lo scambio di frecciatine sui social I “siluri” via social sono frequenti. Nel 2023, Beatrice ha criticato l’abitudine di usare doppi nomi—chiaro riferimento al figlio di Ludovica, chiamato Otto Edoardo. Ludovica, dal canto suo, ha più volte sottolineato la loro differenza caratteriale, chiedendo di non essere giudicate superficialmente: “Io vivo e lascio vivere… accettate i fatti”.

Niente festa della Mamma insieme: “Sono una spettatrice della loro vita, come voi”

La distanza si è vista anche nella vita reale: Ludovica non aveva partecipato alla festa della Mamma con Beatrice ed Eleonora. Sui social aveva spiegato che spesso apprende i programmi familiari proprio attraverso le Stories: “Sono una spettatrice della loro vita, come voi”.

Un barlume (passato) di riconciliazione?

Tra i segnali di possibile disgelo in passato passato, il commento dolce di Ludovica sotto il post del compleanno di Eleonora ha acceso la speranza: un semplice “Sei giovane!” con cuoricini. Beatrice, però, è rimasta in silenzio.

La frase lanciata da Ludovica nelle sue Stories aggiunge un altro tassello alla “soap” social tra le sorelle Valli. Non possiamo sapere se si tratta di un assist reale verso Beatrice o semplicemente un pensiero generale, ma è chiaro che tra loro le questioni restano irrisolte. Il pubblico resta in attesa di piccoli segnali di pace, o di colpi di scena, certo è che il reality della famiglia Valli sui social non smette di affascinare.