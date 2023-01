Il signor Luciano, papà di Edoardo Tavassi, ha avuto delle difficoltà ad interagire con i suoi figli per colpa della separazione dalla mamma avvenuta quando lui e Guendalina erano ancora molto piccoli.

Luciano, chi è il papà di Edoardo Tavassi: “Abbiamo recuperato il rapporto”

Edoardo, dopo la separazione, aveva deciso di vivere con la mamma e il distacco da papà Luciano gli ha creato alcuni problemi. Proprio per questo motivo, il videomaker ha parlato spesso della difficoltà del loro rapporto padre-figlio.

Nonostante questo, Edoardo Tavassi ha dichiarato di aver superato i brutti ricordi del passato e di aver perdonato il padre per gli errori commessi durante la sua vita.

Tuttavia, Tavassi ha anche svelato di voler essere un padre migliore per i suoi futuri figli.

“È un rapporto che abbiamo recuperato, però è diventato quasi amichevole. – aveva raccontato Edoardo durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi – Io non ho vissuto la parte da piccolo, quello quando giocavo le partite di calcio e lui non c’era, quando facevo il giuramento all’esercito e lui non c’era. Ormai ho 37 anni e non lo posso più avere, ma se in futuro avrò dei figli non farò gli errori che ha fatto mio padre. Però è già perdonato”.

Tavassi, proprio in quella occasione, aveva aggiunto:

Sappi che ti voglio bene papà, sono un giullare grazie a te, perché questo è quello che ho preso da te. Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore di nessun tipo, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratellini in maniera esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre.