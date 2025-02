Luciana, mamma di Simone Cristicchi a Sanremo 2025: Quando sarai piccola è dedicata a lei

Simone Cristicchi, noto per la sua sensibilità artistica, torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Quando sarai piccola”, una canzone che affronta il delicato tema della fragilità dei genitori anziani. Il cantautore romano ha spiegato che il brano è ispirato alla sua esperienza personale con la madre, Luciana, colpita da un’emorragia cerebrale nel 2012. Da quel momento, la vita di Cristicchi e della sua famiglia è cambiata radicalmente.

Simone Cristicchi e la sua “Quando sarai piccola”: una dedica alla madre

“Questo brano era fermo in un cassetto da cinque anni e forse aspettava il momento giusto per poter essere cantato davanti a milioni di persone. Per presentarvi questa canzone voglio dire che è vita vera, vita vissuta ogni giorno e per questo probabilmente mi sentirò nudo sopra quel palco, perché racconto qualcosa che mi è successo, che mi succede quotidianamente”, ha dichiarato Cristicchi.

La genesi di “Quando sarai piccola”

La canzone nasce dalla necessità di elaborare e condividere un’esperienza dolorosa. Cristicchi racconta al Corriere: “Ho cercato in questo testo di non essere retorico, perché ci vuole proprio un attimo per scadere nel patetico, questi argomenti bisogna trattarli con i guanti di velluto. C’è voluto tanto tempo per cesellare questi versi. Mi sono concentrato soprattutto sulla tenerezza, sul senso del prendersi cura, sulla tenerezza di vedere questa madre anziana che ritorna bambina”.

Il brano affronta il tema universale del ribaltamento dei ruoli tra genitori e figli, quando i primi, a causa dell’età o della malattia, diventano fragili e necessitano di cure. “Quando sarai piccola appartiene un po’ alla vita di tutti, è universale. In una canzone non si è mai parlato di un argomento del genere, quindi questo Sanremo lo affronto come una missione bellissima, perché al di là di quello che poi il risultato finale, credo di avere già ottenuto una vittoria”, ha aggiunto il cantautore.

Il riconoscimento del Premio Lunezia

Prima ancora della sua esibizione all’Ariston, “Quando sarai piccola” ha ricevuto il prestigioso Premio Lunezia per il valore emozionale del testo. Stefano De Martino, patron della rassegna, ha affermato: “Un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di Simone Cristicchi”.

Un ritorno atteso sul palco dell’Ariston

Simone Cristicchi non è nuovo al Festival di Sanremo. Nel 2007 vinse con “Ti regalerò una rosa”, un brano che affrontava il tema della malattia mentale. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston con “Quando sarai piccola” è stato accolto con grande interesse e aspettativa. La profondità del tema trattato e l’intensità dell’interpretazione hanno già toccato il cuore di molti, rendendo questa esibizione una delle più memorabili dell’edizione 2025.

La canzone rappresenta non solo un omaggio personale alla madre, ma anche una riflessione sulla condizione umana e sulle dinamiche familiari, offrendo al pubblico un momento di introspezione e commozione.