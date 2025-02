Perché Luciana Littizzetto era assente a Che tempo che fa? Ricoverata per pancreatite: come sta

La celebre comica torinese svela in diretta il motivo del suo improvviso ricovero ospedaliero.

Luciana Littizzetto, amatissima comica e co-conduttrice del programma televisivo Che Tempo Che Fa, è stata ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite acuta. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Littizzetto durante un collegamento telefonico con Fabio Fazio nella puntata del 9 febbraio 2025.

Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite: come sta

“Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta”, ha raccontato la comica torinese, aggiungendo: “Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po’ a farmi vedere, aspettando che passasse”.

Cos’è la pancreatite acuta?

La pancreatite acuta è un’infiammazione improvvisa del pancreas che può manifestarsi con sintomi quali dolore addominale intenso, nausea, vomito e febbre. Spesso, come nel caso di Littizzetto, i sintomi possono essere scambiati per una semplice influenza, ritardando così la diagnosi.

La gravità della pancreatite acuta varia da forme lievi, che rappresentano circa l’80% dei casi e hanno una prognosi favorevole, a forme severe che possono portare a complicanze gravi e, in alcuni casi, alla morte. La mortalità complessiva è stimata intorno al 15%, ma può superare il 30-40% in caso di complicanze come la necrosi pancreatica infetta con shock settico e insufficienza multiorgano.

Il trattamento della pancreatite acuta prevede inizialmente il digiuno per permettere al pancreas di riposare, insieme alla somministrazione endovenosa di liquidi ed elettroliti. Nei casi più gravi, possono essere necessari farmaci specifici e, raramente, interventi chirurgici. La prognosi dipende dalla gravità della malattia e dalla tempestività delle cure.

Le parole di Luciana Littizzetto sulla sanità pubblica

Durante il suo intervento, Littizzetto ha voluto ringraziare il personale sanitario: “Ringrazio tutti quelli che lavorano e che si stanno occupando di me: abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via”. Ha poi aggiunto con la sua consueta ironia: “Mi hanno anche un po’ drogato e mi sono trovata bene”.

Attualmente, Luciana Littizzetto sembra essere in fase di recupero, con i valori clinici in miglioramento.