Lucia Ilardo svela un segreto assurdo del suo tentatore Andrea

Il tentatore Andrea accusa Lucia e lei lo smaschera

Durante Temptation Island, è emerso un nuovo capitolo della complicata vicenda tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato un videomessaggio del tentatore Andrea Marinelli, indirizzato a Rosario, in cui raccontava di aver incontrato la sua ex fidanzata. Inizialmente Lucia ha negato, ma poco dopo ha ammesso di averlo rivisto.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island E Poi E Poi, Rosario ha aggiornato Filippo Bisciglia sulle novità della sua situazione sentimentale: “Ho saputo che tra Lucia e Andrea c’è stato qualcosa in più che solo un bacio e lo stesso con un altro single”.

La situazione ha preso una piega ancora più inaspettata quando la redazione del programma ha offerto a Rosario il trono di Uomini e Donne. Durante la registrazione della prima puntata, però, Lucia ha fatto il suo ingresso a sorpresa, svelando di aver incontrato Rosario di nascosto e di aver trascorso una notte con lui pochi giorni prima. A causa di questa rivelazione, Maria De Filippi ha deciso di interrompere l’esperienza del ragazzo nel dating show, clicca qui per la reazione di lui.

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno alimentato ulteriormente il gossip.

Andrea Marinelli prende posizione su Lucia e Rosario

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, Andrea Marinelli ha voluto chiarire la natura del suo rapporto con Lucia, prendendo anche le difese di Rosario:

“I rapporti con Lucia sono fermi a quando ci siamo visti. Nei giorni successivi ci siamo sentiti per un brevissimo periodo, ma senza l’intenzione di fare un passo avanti. Come dice lei, l’interesse tra noi non era sentimentale ma più fisico, chi per un motivo chi per un altro. Ho visto due parti nella puntata: da un lato Lucia, che a mio parere si è resa conto di aver perso una persona con principi e valori; dall’altro Rosario, esausto per comportamenti di cui era all’oscuro e che non lo rappresentano. Il trono sarebbe stato un’opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto. Se questa sofferenza è stata causata anche da me, me ne dispiace, perché Rosario mi sembra una persona solida e pragmatica, un po’ come me. È stato coraggioso nell’accettare quella proposta, perché non è facile riaprirsi avendo ancora i cerotti sul cuore”.

Le frecciate del tentatore

Nel corso dell’intervista, Andrea ha lanciato anche qualche stoccata all’indirizzo di Lucia, mettendo in discussione le sue intenzioni: “Poi arriva la notizia, che ridimensiona la considerazione che avevo di Rosario e mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei. Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”.

La replica di Lucia sui social: il segreto spiazzante di lui

Lucia Ilaro non è rimasta in silenzio. Su Instagram ha risposto pubblicamente alle accuse, lanciando una rivelazione piuttosto pungente. Secondo lei, Andrea non sarebbe stato affatto single durante la sua partecipazione a Temptation Island: “Parla lui che a sua volta era fidanzato prima durante e dopo il programma”, ha scritto sotto il commento di un utente che commentava l’intera vicenda.