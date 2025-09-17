Lucia Ilardo rompe il silenzio sui social dopo il trono finito di Rosario

Durante la registrazione di Uomini e Donne andata in scena ieri, si è consumata una dinamica che ha ricordato da vicino il famoso caso di Sara Affi Fella. I protagonisti? Rosario Guglielmi, fresco (ed ex) tronista, e la sua ex fidanzata Lucia Ilardo, entrambi già noti al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island.

In quell’occasione, i due avevano inizialmente deciso di continuare la loro storia d’amore dopo il programma, ma col tempo le loro strade si sono divise. Proprio questa separazione aveva portato la redazione del dating show a scegliere Rosario come uno dei nuovi tronisti della stagione.

Tuttavia, durante la registrazione più recente, Lucia ha fatto un ingresso a sorpresa in studio, rivelando dettagli inaspettati sul suo recente legame con Rosario. Secondo le anticipazioni circolate online, il motivo di questo gesto sarebbe stato una presunta proposta rifiutata da parte del tronista: pare che lui non avrebbe voluto che Lucia partecipasse come corteggiatrice.

Lucia usa per la prima volta i social dopo Temptation, il video



Ma la diretta interessata è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione e smentire quanto detto finora.

“Buongiorno a tutti. Voglio prendere la parola in merito ad alcune notizie che sto leggendo su pagine social e blog. Si è parlato del fatto che avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Nessun invito e nessuna proposta da parte della redazione, anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island.”

Con queste parole, Lucia ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui avrebbe architettato tutto per vendicarsi del suo ex. Il suo intervento online è stato accolto con attenzione dai fan, divisi tra chi le crede e chi ancora pensa ci siano dettagli non detti.

Intanto, Rosario Guglielmi ha dovuto abbandonare il trono ancora prima di iniziare realmente il suo percorso, concludendo così una delle esperienze più brevi nella storia recente del programma.