Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: la verità dopo Temptation Island

Ancor prima della messa in onda di Temptation Island 2025, sulla coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi erano già iniziate a circolare voci poco lusinghiere. C’è chi ha messo in dubbio la veridicità della loro relazione, chi ha parlato di strategie premeditate, e chi addirittura ha insinuato che Rosario non fosse realmente interessato alle donne. A prendere le difese di Lucia è intervenuta persino sua sorella, cercando di mettere a tacere i rumor.

Il colpo di scena: il video del tentatore Andrea

Tutto sembrava procedere per il meglio, almeno fino allo speciale di un mese dopo. Quando i due si sono ritrovati davanti a Filippo Bisciglia, la situazione è cambiata improvvisamente. Il conduttore ha mostrato a Rosario un videomessaggio inaspettato da parte del tentatore Andrea, che ha svelato: “Dopo il programma Lucia mi ha scritto. Ci siamo visti in una città neutra, per mantenerci lontani dai riflettori. All’inizio pensavo ci fosse qualcosa di vero, poi ho capito che era tutto un gioco. Non voglio avere a che fare con le sue bugie. Se Rosario vuole, può contattarmi: confermerò tutto.”

Rosario non ha perso tempo e ha sentito Andrea, che ha ribadito quanto detto nel video, fornendo anche ulteriori dettagli. In un primo momento Lucia ha smentito tutto, ma poco dopo ha ammesso: il tentatore diceva la verità. Da lì, la rottura definitiva.

Lucia Ilardo paparazzata con altri due tentatori

A riaccendere l’interesse sulla vicenda ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, noto blogger di gossip, che ha pubblicato alcune foto di Lucia insieme a due altri single del programma: Francesco Farina (che aveva legato con Valentina) e Salvatore Guida. Inizialmente, le immagini hanno alimentato nuove polemiche (qui per vedere le paparazzate).

Avvistamento in centro commerciale: adesso spunta il video e una fonte che era lì

Una lettrice del sito Biccy ha fatto chiarezza: “Li ho visti tutti e tre insieme in un centro commerciale molto frequentato. Ridevano, scherzavano e facevano shopping. Rosario non c’era, e tra loro non c’era nulla di più che amicizia.”

Anche la blogger Deianira Marzano ha confermato l’avvistamento: “Lucia è stata vista al centro commerciale Campania con Francesco e Salvatore. Nessuna effusione, solo una giornata tra amici.”

Un video apparso sui social conferma il pomeriggio passato insieme dai tre ragazzi, intenti a fare acquisti da Zara. Nonostante le apparenze, per ora non ci sarebbe nessun flirt in corso, almeno ufficialmente.

Ecco il video: