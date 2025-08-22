Lucia Ilardo beccata con un protagonista del trono over di Uomini e Donne

L’ex protagonista di Temptation Island, Lucia Ilardo, beccata con un ex protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Lucia Ilardo beccata con un protagonista del Trono Over: lui ci provava

Una nuova segnalazione di gossip arriva da Lorenzo Pugnaloni, che sostiene di aver ricevuto dettagli su un incontro tra Lucia Ilardo di Temptation Island e Mario Cusitore, noto al pubblico di Uomini e Donne Trono Over. Secondo il racconto, i due sarebbero stati avvistati ieri a Ischia, in un bar/discoteca. Pugnaloni riferisce:

“I drammi #TI non sono finiti: alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto LUCIA e MARIO CUSITORE (di UeD) ieri a Ischia, in un bar/discoteca. Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione come se volesse a tutti i costi creare un inciucio, ma chi li ha visti mi informa anche di aver sentito LUCIA dirgli di no e che non voleva in nessun modo dargli corda, dicendo che lei ha già “i suoi problemi” da risolvere.”

La segnalazione riguarda anche Rosario

La segnalazione prosegue con alcuni scambi riportati tra i due su Rosario (presunto ex? di Lucia), in cui sembra emergere chiara distanza da parte di Lucia nei confronti dell’uomo:

“Nello specifico, Mario avrebbe detto a Lucia: “Dai, almeno Rosario torna da te!” E Lucia a quel punto avrebbe tirato fuori una chat di lei e Rosario facendogli vedere alcuni mess. Mario le avrebbe chiesto più volte “ma tu lo ami?” E Lucia gli ha fatto vedere qualcosa sul telefono. Dalla console, si sono spostati fuori al bar e poi in un altro locale di fianco. In quest’ultimo Mario ha parlato un po’ con la zia di Lucia (che ha la stessa età di Mario) e Lucia è rimasta in disparte.”

Secondo questa versione, Mario avrebbe cercato in modo scherzoso e insistente di riavvicinarsi a Lucia, ma lei avrebbe mantenuto le distanze mostrando chiaramente che non era interessata a un riavvicinamento, evidenziando di essere già impegnata a fronteggiare questioni personali. QUI PER LA SEGNALAZIONE VIDEO CHE RIGUARDA ROSARIO