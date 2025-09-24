Lucia e Rosario avvistati insieme dopo U&D, un ritorno? La verità

Rosario e Lucia di nuovo vicini dopo Uomini e Donne? Ecco cosa è successo davvero

Dopo il caos esploso a Uomini e Donne, i nomi di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo sono tornati al centro dell’attenzione per un avvistamento che ha fatto discutere. I due, ex protagonisti anche di Temptation Island, sono stati visti allo stesso evento, alimentando dubbi e speranze tra i fan: si stanno forse riavvicinando?

Avvistati allo stesso evento: ritorno di fiamma?

La voce ha cominciato a circolare sui social nelle ultime ore, dopo una segnalazione condivisa da LorenzoPugnaloni su Instagram. Rosario e Lucia sono stati entrambi presenti a una serata organizzata da Plein, e in molti hanno subito pensato che potesse esserci un riavvicinamento tra i due. Ma è davvero così?

Come riportato da Pugnaloni tramite le storie sul suo profilo, la realtà sarebbe ben diversa da quanto alcuni hanno immaginato:

“Per chi mi chiede di loro. Non sono tornati insieme. Ieri sera erano entrambi all’evento di Plein ma con gruppi diversi. Lei è venuta molto dopo rispetto a lui”, ha spiegato online.

Il precedente a Uomini e Donne

L’interesse intorno alla coppia è tornato alto dopo l’ingresso lampo di Rosario sul trono di Uomini e Donne, terminato praticamente prima ancora di iniziare. Il motivo? Una segnalazione arrivata in studio da Lucia, la sua ex, che ha raccontato in diretta che tra loro c’era stato un incontro dopo la sua conferma nel programma.

Secondo il racconto, i due si sarebbero rivisti e ci sarebbe stato qualcosa tra loro, portando quindi la redazione a riconsiderare la presenza di Rosario nel dating show. La situazione ha generato parecchie critiche e commenti online, vista la rapidità con cui si è conclusa la sua avventura televisiva.

La situazione attuale

Oggi, a distanza di settimane, i due si sono semplicemente trovati nello stesso posto, ma senza alcuna riconciliazione. Nessun ritorno di fiamma, quindi, almeno per ora. Le voci sul loro conto sembrano essere state alimentate più dalla coincidenza che da un reale riavvicinamento.