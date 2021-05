Lucia Cossu, ex Miss Mondo Umbria, avrebbe deciso di denunciare il suo ex compagno per le percosse che avrebbe ricevuto durante un pesante litigio. Quest’uomo è un volto noto della tv: Paolo Ruffini.

Lucia Cossu denuncia Paolo Ruffini per presunte percosse

Il conduttore e attore toscano è stato pesantemente accusato e, dopo lo sfogo social, la questione ha acquisito maggiore visibilità finendo sulla copertina del settimanale Nuovo, come riporta IlGiornale.

Tutto avrebbe avuto inizio i primi di aprile quando attraverso il suo profilo Instagram la 22enne si era mostrata con il volto tumefatto e sdraiata su una barella del pronto soccorso:

Non vi mostro la faccia perché è a pezzi… però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un misunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una ragazza.

Una denuncia virtuale alla quale sarebbe seguita quella reale a scapito di Paolo Ruffini, come ha dichiarato la stessa 22enne tra le pagine del settimanale.

Lucia Cossu si dice pronta a lottare in tribunale e dopo un mese di assenza è tornata anche sui social:

Ho visto Paolo condividere link sul caso Fausto Brizzi e le molestie. Come è possibile che un uomo di 42 anni paragoni la nostra storia d’amore e sono successe delle cose e non è che invento, non sono matta, c’è un processo: io ho fatto una denuncia e anche lui ha fatto una denuncia. Sei fuori? Curiamoci come ho ripetuto ieri. Io parlerò, poi parlerà anche lui, ma vi dico di dire sempre la verità, cosa c’entra Brizzi! Perché sta agendo in questa maniera.

Durante il lungo sfogo social Lucia Cossu, ex fidanzata di Paolo Ruffini ha raccontato di essere seguita da uno psicologo nel tentativo di superare il trauma: