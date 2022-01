Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo hanno evidenziato un malessere dettato da una discussione avuta mentre la puntata era in onda su Canale 5: quale è stato il motivo del litigio? Le luci della Casa!

Le luci del GF Vip mettono in ombra Nathaly che nomina Soleil: cosa è successo dopo

Fino a oggi non ho mai avuto problemi con lei ma voto Soleil perché andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano e ci siamo messe io e Miriana perché siamo state messe in un angolino con la luce poco bella e lei ci ha detto gentilmente di andarcene e andare ai nostri posti. È una questione di luce e signorilità.